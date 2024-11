Senzatetto si accampa al sesto piano di un condominio del centro di Udine

A Udine, in un condominio di via Piave – non lontano dalla vecchia sede della Prefettura – un uomo senza fissa dimora si è accampato senza alcuna autorizzazione tra le scale del palazzo ricavando un giaciglio al senso piano dello stabile. Per accamparsi, il clochard ha utilizzato dei materassi appartenenti ad una residente del sesto piano.

Secondo la testimonianza rilasciata da una residente a Telefriuli, non è chiaro come l’uomo sia riuscito ad accedere ad una zona che dovrebbe essere protetta. La situazione sta causando disagio tra i condomini che temono di incontrare l’uomo al loro rientro negli appartamenti.

Questo episodio – ci ha raccontato la cittadina – non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di situazioni simili che hanno interessato il condominio negli ultimi tempi. Tra le altre segnalazioni, spiccano furti di pacchi, persone che si accampano sotto i portici lasciando immondizia e danni strutturali, come la porta di una cantina sfondata.