Sequestrati 9 cuccioli e un gatto al confine: multato trasportatore polacco

Nove cuccioli di cane e un gatto, trasportati illegalmente da un cittadino polacco in Friuli Venezia Giulia, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste. Gli animali — tra cui tre chihuahua, due yorkshire, un poodle, un bovaro, un maltipoo, un norwich terrier e un gatto orientale — erano privi del “passaporto europeo” obbligatorio per l’ingresso in Italia e delle certificazioni sanitarie.

In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), le fiamme gialle hanno riscontrato che gli animali erano senza microchip e vaccinazioni, e il trasportatore era sprovvisto della licenza prevista per il trasporto di animali vivi. Gli animali sono stati trasferiti al Canile Sanitario di Trieste per un periodo di osservazione e cure. Al conducente è stata comminata una multa amministrativa che può raggiungere i 10 mila euro.