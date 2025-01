Sequestrati numerosi animali maltrattati nel Goriziano

Numerosi animali maltrattati sono stati sequestrati nel Goriziano. Durante alcuni sopralluoghi, il Corpo forestale regionale ha trovati pappagalli, cani e animali da cortile malnutriti o in stato di abbandono. Tre in particolare le operazioni condotte per alleviare le sofferenze alle vittime di cattive detenzione.

A San Canzian d’Isonzo, un pappagallo Amazzone Europagliata Nuca Gialla è stato trovato in grave sofferenza e privo di documentazione CITES. Poco dopo, sono stati sequestrati altri cinque pappagalli e un cane simil Pastore Tedesco, tutti rinvenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie.

A Cormons, i forestali, con i carabinieri e i veterinari ASUGI, hanno trovato tre cani (due simil bulldog francese e un segugio) malnutriti e inadeguatamente custoditi, oltre a conigli e galline in stato di abbandono.

Infine, a Sagrado, sono stati sequestrati due cani (un simil american staffordshire terrier e un bassotto), esposti alle intemperie senza ricovero.

Le indagini preliminari sono ancora in corso. Nel frattempo, gli animali sono stati affidati a centri di recupero e canili, mentre i proprietari sono stati denunciati.