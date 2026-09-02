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Cronaca

Sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga a Reana

Indagini per individuare i destinatari
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Oltre un chilo e mezzo di droga è stato sequestrato dai Carabinieri in un’area boschiva adiacente alla linea ferroviaria, nel comune di Reana del Rojale. Durante un servizio contro lo spaccio, i militari del Nucleo Investigativo di Udine hanno scoperto, nascosti tra la vegetazione, tre involucri contenenti 14 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,4 chili. Rinvenuto anche un altro pacchetto con due confezioni di cocaina, pari a 120 grammi. Sono in corso le indagini per risalire al gruppo criminale destinatario dello stupefacente, ritenuto destinato alle piazze di spaccio del capoluogo friulano.

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Evasi dai domiciliari e armati, fermata una coppia

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