Sequestrato allevamento abusivo di cuccioli di labrador ad Attimis

Il Corpo forestale regionale ha sequestrato 31 cani di razza Labrador, tra cui 21 cuccioli e 10 adulti, trovati in un allevamento abusivo ad Attimis. I cani, alcuni in condizioni di maltrattamento, erano tenuti in spazi inadeguati e pubblicizzati per la vendita su social network e portali come Subito.it.

L’operazione è partita dalla segnalazione di un potenziale acquirente. Una coppia, un uomo e una donna conviventi, vendeva i cuccioli senza alcuna autorizzazione sanitaria. Nonostante la presenza di un ampio giardino, la casa mancava delle strutture necessarie al benessere degli animali: otto cani adulti riproduttori vivevano in gabbie così piccole da non permettere loro di muoversi liberamente. Inoltre, i cuccioli erano separati dalle madri troppo presto e privati dell’accesso libero all’acqua.

La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Udine per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la natura etologica e fisiologica. Gli animali sequestrati sono stati affidati alle cure dei veterinari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.