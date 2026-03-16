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Sequestrato furgone carico di rifiuti, denunciato il conducente

Codroipo, ad insospettire gli agenti la mancanza di revisione ed assicurazione.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un furgone carico di rifiuti è stato sequestrato dalla polizia locale del Medio Friuli. Ad insospettire gli agenti è stato il fatto che il veicolo, transitando in prossimità di un lettore targhe, nel comune di Codroipo, è risultato sprovvisto di revisione ed assicurazione.

Durante l’ispezione del mezzo, i vigili urbani hanno trovato un ingente quantitativo di rame, acciaio e ferro con provenienza sospetta, mancando un documento che ne certificasse la liceità del trasporto.

Alla guida del mezzo un uomo di 27 anni, residente nella bassa friulana, che non è stato in grado di giustificare il trasporto del materiale. Risultava sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente, inclusa l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, obbligatoria per chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Maggiori approfondimenti hanno permesso agli agenti di accertare come sul furgone fosse stata apposta sul parabrezza anteriore una targa prova, con ogni probabilità per aggirare le restrizioni legate alla circolazione. Da un controllo approfondito, infatti, è emerso che il veicolo era già sottoposto a un provvedimento di fermo fiscale.

L’uomo è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti, la patente di guida ritirata ai fini della sospensione e il veicolo sottoposto a sequestro penale. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per 2mila euro.

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