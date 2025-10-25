Sequestri e sanzioni nella concessionaria di auto

GUARDA IL VIDEO Non era in possesso della licenza commerciale per la vendita di veicoli e, come se non bastasse, gli accertamenti della polstrada hanno accertato l’assenza del certificato di prevenzione incendi, nonché la mancata copertura assicurativa di quindici veicoli, di proprietà della concessionaria dell’hinterland udinese, parcheggiati in un’area esterna alla stessa accessibile al pubblico.

Mentre i mezzi non assicurati sono stati sequestrati, la concessionaria potrebbe ricevere una sanzione fino a 13mila euro.

Situazione analoga era stata riscontrata dagli agenti della Polstrada di Udine già a marzo, quando, dopo un controllo effettuato in un’altra concessionaria, avevano contestato al titolare l’esercizio dell’attività di commercio di veicoli nuovi e usati, senza autorizzazione comunale, la mancanza del certificato di prevenzione incendi, nonché la mancata copertura assicurativa di dieci veicoli, parcheggiati in area privata ma priva di limitazioni di accesso. Quindi considerata ad uso pubblico ai fini della normativa sulla circolazione.

L’attività di controllo della Polizia Stradale continuerà nei prossimi mesi con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, tutelare i consumatori e garantire la sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro.

Il consiglio agli operatori del settore – si legge in una nota della Questura – è quello di verificare la regolarità della propria posizione amministrativa ed assicurativa, in particolar modo per ciò che concerne le licenze e le autorizzazioni, al fine di evitare provvedimenti restrittivi ed ingenti sanzioni amministrative.