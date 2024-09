Sequestrano 3 giovani e chiedono un riscatto di 15 mila euro: 2 arresti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini a Trieste per sequestro di persona a scopo estorsivo. I due, di nazionalità pakistana, avevano picchiato e rinchiuso tre giovani indiani in un appartamento, chiedendo un riscatto di 15.000 euro per la loro liberazione.

La vicenda è emersa domenica 15 settembre, quando una cittadina indiana residente in Lombardia ha denunciato alla Questura di Trieste che alcuni suoi parenti erano stati sequestrati da sconosciuti dopo essere entrati clandestinamente in Italia. I rapitori avevano contattato i familiari delle vittime in India, richiedendo il pagamento del riscatto su conti correnti esteri entro il mattino successivo.

Grazie alle indagini rapide della Squadra Mobile della Questura di Trieste, gli agenti sono riusciti a localizzare un appartamento nel centro città, sospettato di essere il luogo dove i tre ragazzi erano tenuti prigionieri. Dopo alcune ore di osservazione, nella notte tra domenica e lunedì, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’immobile, trovando i tre giovani chiusi a chiave in una stanza e sorvegliati da uno dei sequestratori. Nell’appartamento sono stati rinvenuti anche alcuni coltelli utilizzati per minacciare le vittime.

I due arrestati, entrambi cittadini extracomunitari, sono stati condotti in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Trieste. Le vittime hanno collaborato con gli inquirenti, ricostruendo con precisione i dettagli del sequestro.