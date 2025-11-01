  • Aiello del Friuli
Cronaca

Serata Halloween, Udine si è fatta travolgere

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

La festa di Halloween sta decisamente prendendo piede anche nella nostra regione. In città, ieri, bimbi e adulti non hanno saputo resistere alla tentazione di mascherarsi e cedere al pellegrinaggio del classico ‘dolcetto o scherzetto’. Una conferma arriva anche dalla casa di Michele Notarangelo, mèta da giorni di bimbi accompagnati da genitori curiosi di conoscere le novità proposte e immergersi completamente nell’atmosfera della serata.

Lo spirito di Halloween ha raggiunto alcuni vicini di Notarangelo, Carlo e Federica Pavan, che per la prima volta si sono proposti come competitor, in grado di stimolare l’inventiva per il futuro.

