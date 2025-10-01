Sereni Orizzonti, crescita impetuosa nel 2025 con mille nuovi posti in Rsa

2
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il fatturato del gruppo, secondo le attese, quest’anno sfiorerà i 300 milioni di euro. In Italia si trova sul secondo gradino del podio per il numero di posti letto nel settore delle Rsa, ma sale sul primo se si considera la crescita. Sono i numeri del gruppo Sereni Orizzonti, che nel 2025 ha conseguito numeri da record.
Non solo acquisizioni: Sereni orizzonti è impegnato anche sul fronte della realizzazione di nuove strutture.
Non mancano le nuove realizzazioni in Friuli Venezia Giulia.