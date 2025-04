Sergio Ammirati rieletto presidente del Motoclub Morena di Udine

Sergio Ammirati è stato rieletto per la terza volta alla guida del motoclub Morena di Udine, storico punto di riferimento per il mototurismo in regione. Già presidente dal 2016, Ammirati ha ricoperto in precedenza il ruolo di vicepresidente dal 2012 al 2016 e, ancor prima, quello di segretario a partire dagli anni 2000.

Grazie alla sua leadership, il motoclub Morena ha vissuto una crescita costante, arrivando oggi a contare circa 200 soci e consolidando il proprio prestigio a livello nazionale e internazionale, come già accadeva negli anni ’80 e ’90. Tra le tante iniziative promosse da Ammirati spicca la creazione del celebre Motoraduno Città di Udine, evento che richiama ogni anno motociclisti da tutta Italia.

Sotto la sua guida, il club è diventato un punto di riferimento per il mototurismo e per le competizioni di accelerazione, vantando la collaborazione con il team Carbonera e la crescita di piloti di talento come Lorenzo Frasca. L’attenzione alla sicurezza stradale ha portato all’organizzazione di corsi di guida sicura, mentre l’impegno sociale si è concretizzato in numerose collaborazioni con realtà regionali come Telethon, Maratonina, Andos e Moto Emergenza.

Il motoclub è anche protagonista nelle competizioni nazionali, avendo conquistato nel 2023 il titolo di Campione Italiano di mototurismo insieme ad altri motoclub del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, continua a partecipare attivamente a eventi motoristici su tutto il territorio, collaborando con altri club per l’organizzazione di motoraduni di successo.

La passione di Ammirati per le due ruote non accenna a diminuire, e il MotoClub Morena prosegue la sua tradizione di viaggi e avventure su strada, con itinerari che hanno toccato l’Abruzzo, la Sicilia, la Toscana, l’Austria, la Campania e il Piemonte. Nel 2025, il club parteciperà al Trofeo delle Regioni di Mototurismo in Puglia, portando con orgoglio i colori della città e il logo “#IoSonoFriuliVeneziaGiulia” in Italia e all’estero per la promozione del territorio, con il sostegno della Regione Fvg.

Con questa nuova rielezione, Sergio Ammirati conferma il suo impegno e la sua dedizione per il MotoClub Morena, garantendo continuità e innovazione “in un club che continua a fare la storia del mototurismo italiano”.

Con l’occasione Ammirati svela i primi dettagli della 7ª edizione del motoraduno nazionale “Città di Udine” un evento imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Si terrà dal 20 al 22 giugno con base Piazza Primo Maggio. Il giro di mototurismo del sabato si svolgerà tra Gorizia e Nova Gorica – nell’ambito di “GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura” – con un suggestivo tour tra Italia e Slovenia, mentre domenica ci sarà la tradizionale a Udine. “Grande novità di quest’anno sarà l’adrenalinica esibizione di trial in Giardino Grande – dice -, che arricchirà un programma già in forte crescita: negli ultimi anni, i partecipanti sono aumentati significativamente, confermando il Motoraduno come un appuntamento di riferimento per il mondo biker”.