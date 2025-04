Sergio Resinovich contro i medici che hanno eseguito i primi esami

GUARDA IL VIDEO Sergio Resinovich presenterà un esposto all’Ordine dei medici nei confronti dei dottori che per primi avevano eseguito le esami sul cadavere della sorella. È questa la principale novità di giornata sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco dell’ex opp e per il cui decesso è stato iscritto sul registro degli indagati il marito Sebastiano Visintin.

Secondo Sergio Resinovich i due consulenti della procura ovvero Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, avrebbero compiuto «Troppi errori, omissioni, contaminazione dei reperti che hanno pregiudicato l’accertamento della verità, per oltre 3 dolorosi anni. Queste negligenze gravi devono essere oggetto di seria censura e valutazione da parte dell’Ordine competente perché non succeda mai più».

Intanto Visintin è tornato a Trieste dopo alcuni giorni passati in Austria e nell’alto Friuli, in mattinata ha incontrato i suoi legali, Alice e Paolo Bevilacqua, e non ci sono novità su un possibile interrogatorio nei prossimi giorni.