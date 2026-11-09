Serracchiani in Cavarzerani: “topi e oggettive criticità”

“Abbiamo visto tanti topi. Per le condizioni di vita e di lavoro all’interno di questa struttura è inaccettabile”. Debora Serracchiani esce dalla Cavarzerani di Udine confermando le criticità denunciate nelle ultime settimane. La deputata Pd ha visitato il centro, che ospita circa 450 persone, con l’assessore comunale alla Salute Carlo Giacomello e la presidente della commissione Politiche sociali Anna Paola Peratoner.

“Ci sono problemi molto seri che vanno affrontati e risolti”, sottolinea. Le pulizie degli ultimi giorni hanno migliorato alcuni ambienti: “Non abbiamo visto alcune delle scene sui bagni mostrate nei video”. Restano però carenze igieniche negli alloggi. Gli ospiti hanno segnalato mancanza di acqua calda e pochi bagni rispetto alle presenze.

Serracchiani ha chiesto un incontro al prefetto Domenico Lione e sollecita verifiche dell’azienda sanitaria: “Chiederemo un intervento importante e forte e torneremo a fare un’altra visita ispettiva”.

Al gestore richiama gli obblighi contrattuali: “Quando si partecipa a un bando e si vince, ci si impegna a sistemare le questioni e a risolverle”.