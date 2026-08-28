Servizi allo stadio, vigili di Udine verso lo sciopero

Stato di agitazione per tutto il personale della Polizia locale di Udine. A proclamarlo è la Uil Fp Fvg, che ha chiesto al Prefetto di avviare la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge. La decisione è arrivata dopo le assemblee sindacali del 26 agosto e il mancato riscontro del Comune alla richiesta di un incontro urgente inviata il 10 agosto.

Al centro della vertenza ci sono le nuove modalità di impiego degli agenti durante le partite allo Stadio Friuli. Secondo il sindacato, a partire dalla Fvg Cup dell’8 agosto il personale sarebbe stato destinato a servizi di viabilità, anziché di ordine pubblico, senza una preventiva informazione. Una modalità confermata anche per la gara di Coppa Italia con il Padova del 15 agosto e per l’esordio in Serie A contro il Como del 22 agosto.

La Uil chiede chiarimenti sui rischi ai quali vengono esposti gli operatori, soprattutto dopo gli scontri avvenuti tra tifoserie in occasione della partita con il Padova, e sull’adeguatezza dei dispositivi di protezione. Sollevati anche dubbi sull’applicazione degli istituti contrattuali, sulla perdita economica lamentata dagli agenti e sui costi dei servizi svolti nell’interesse di soggetti privati.