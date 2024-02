Sessantenne aggredito a calci e pugni in centro a Udine

Nuovo episodio di criminalità ieri sera in pieno centro a Udine. Attorno alle 21 due ragazzini originari del Nordafrica, supportati in seguito da altri quattro giovani, al termine di un diverbio hanno infatti preso a calci e pugni un sessantenne durante una lite all’incrocio tra le vie Del Gelso e Poscolle, mentre l’area era piena di gente seduta ai tavolini dei bar della zona. Ad aiutare il malcapitato ci ha pensato una guardia giurata, intervenuta sul posto per un servizio di vigilanza privata, che si è frapposto tra aggredito ed aggressori salvando di fatto il sessantenne. L’episodio è solo l’ultimo di una serie di fatti violenti che hanno interessato il centro udinese negli ultimi mesi: sempre sullo stesso incrocio mercoledì sera un pakistano aveva dato in escandescenze danneggiando un bidone e un semaforo. Una volta fermato dalla Polizia, nello zaino dell’uomo erano stati trovati due cellulari che lo stesso ammetteva di aver rubato. Sul fatto di ieri sera il questore Alfredo D’Agostino sottolinea:

“Abbiamo ascoltato la parte lesa e la polizia sta effettuando tutta una serie di accertamenti per arrivare ad identificare gli aggressori. Per garantire maggiore sicurezza in città, soprattutto nelle aree più sensibili, sono stati già predisposti d’intesa con le altre forze dell’ordine, servizi straordinari di controllo”.

Intanto proprio sul fronte sicurezza si terrà martedì una riunione del comitato ordine pubblico per affrontare il problema baby-gang. GUARDA IL VIDEO