Sette furti in pochi mesi: scoperto ladro seriale, è un 24enne

E’ stato scoperto il responsabile di una serie di furti commessi che tra agosto e dicembre 2024 a San Quirino. Sette i colpi messi a segno da un 24enne residente in Veneto, tra auto rubate, case svaligiate e un tentato furto in macelleria. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dai Carabinieri di Aviano grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’indagine è partita dal furto di un’Audi A3, ritrovata il giorno dopo nella stessa zona. Grazie all’analisi delle registrazioni, i militari sono riusciti a raccogliere elementi decisivi per identificare il sospetto. Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti diversi oggetti rubati, tra cui chiavi d’auto, un pugnale, una medaglia e 8 grammi di hashish. Parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, ma restano da identificare i titolari di un orologio Citizen e di una carabina ad aria compressa. Chi li riconoscesse può contattare i Carabinieri di Aviano.