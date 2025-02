Settima missione di pace per la Pozzuolo in Libano

Cambio di testimone in Libano per la Missione Unifil nel settore ovest. La Brigata Pozzuolo del Friuli ha dato il cambio alla Brigata Sassari in un contesto segnato dalla grande instabilità. Circa mille i militari con casco blu che saranno guidati alla base “Andrea Millevoi” di Shama dal generale Nicola Mandolesi. Una permanenza in Medio Oriente che non sarà semplice, considerate le tensioni alimentate dal conflitto su Gaza, che hanno portato – il 22 novembre scorso – al ferimento di 4 militari durante un lancio di missili fra i soldati israeliani e le milizie territoriali.

Si tratta della settima missione di pace in Libano per l’Unità – l’unica di cavalleria -che ha il suo comando a Gorizia. La Pozzuolo fu la prima ad arrivare in Libano nel 2006, inaugurando di fatto la missione Unifil. Successivamente, la brigata è ritornata nel 2008-2009, nel 2010-2011, nel 2013, nel 2016-2017 e nel 2022.