Settimana di Passione, nuova allerta gialla in Friuli

Proseguono le precipitazioni in Friuli durante questa Settimana Santa. Anche giovedì 17 aprile, a causa delle correnti umide meridionali in quota, sono in arrivo piogge diffuse e intense nella Destra Tagliamento, in Carnia e nel Tarvisiano. Il maltempo potrebbe causare problematiche alla viabilità, con possibili fenomeni di instabilità dei pendii e criticità legate alla rete idrografica e di drenaggio urbano connesse al vento. Le funeste previsioni hanno indotto la Protezione civile regionale a diramare uno stato d’allerta gialla, la quarta da inizio anno, che sarà in vigore per tutta la giornata di domani nell’alto Friuli e nel Friuli Occidentale.

Previsioni meteo:

Giovedì 17 aprile : Piogge diffuse generalmente moderate sulla costa, abbondanti in pianura,

intense sui monti, forse localmente molto intense sulle Prealpi Carniche e in Carnia. Quota neve

sopra i 2300-2500 metri fino a sera quando calerà a 2000 metri circa. Dal pomeriggio-sera

possibile qualche temporale. Sulla costa in giornata soffierà Scirocco moderato. Vento sostenuto

da sud est in quota con qualche raffica più forte sulle Prealpi Carniche e Piancavallo.