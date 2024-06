Sfera Ebbasta a Lignano, domani parte il suo tour

Il trapper italiano Sfera Ebbasta da giorni frequenta Lignano e alcuni locali in particolare di Pineta. Ha voluto spaghetti al pomodoro e una tagliata di pollo, un menu leggero in attesa di accogliere i 20 mila fan che arriveranno domani sera allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. “È stato molto gentile e simpatico – commenta Vittorio Acampora titolare de “I peccati di gola” – ha parlato del concerto ed è preoccupato per l’incertezza meteo ma è felice di essere qui”. Sfera Ebbasta è il primo artista italiano ad aver collezionato 200 Dischi di Platino. Idolo multigenerazionale con 4.7 MLN di followers su Instagram, Sfera è l’artista più ascoltato nell’ultimo anno superando la soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili.