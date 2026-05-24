Sfida creativa per promuovere il turismo all’aperto in Fvg

Diventare professionisti della comunicazione per un giorno. E’ l’iniziativa, giunta alla terza edizione, organizzata dall’agenzia di marketing Emporio ADV con Promoturismo come partner tecnico, che ha visto protagonisti a Udine 30 studenti del Master in Digital Marketing dell’Università degli Studi di Udine.
Un format originale, che dal 2024 porta ogni anno i futuri manager digitali dentro le porte di una vera agenzia di comunicazione e marketing. Dodici ore per affrontare – divisi in cinque squadre – un brief reale, costruire una strategia, sviluppare i contenuti e presentare il risultato a una giuria di professionisti.