Nuova carica di Babbi Natale sulle due ruote questa mattina per le strade di Udine.

Dopo l’invasione dei Babbi in Vespa della scorsa settimana, per il quarto anno consecutivo anche i motociclisti si sono dati appuntamento per animare il capoluogo friulano cavalcando le loro due ruote, chi a bordo di Harley-Davidson, chi di un più semplice motorino. Il rumoroso corteo è partito dallo Stadio Friuli alle 10.30 e ha poi attraversato il centro città rallegrando i passanti.