Tempi incerti per gli sfollati di Paparotti, evacuati ancora al bocciodromo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 22 persone delle 50 sgomberate dal condominio di Udine, danneggiato ieri da un incendio divampato nel vano scale, riposeranno anche questa notte al PalaBocce di Cussignacco, nel dormitorio allestito in emergenza dai volontari della Protezione civile nella sala riunioni della struttura.

Se la metà dei residenti della palazzina di Paparotti ha trovato ospitalità da amici o parenti, 7 nuclei familiari già da ieri sera si sono affidati all’accoglienza offerta dal Comune e dall’associazione bocciofila. Tra gli sgomberati sono presenti 7 minori, una donna incinta e due anziane, una delle quali – la sola italiana, con ridotta mobilità.

La situazione è monitorata costantemente dal Comune, dai Servizi sociali e dall’ambito socio assistenziale, supportati da 8 volontari della Protezione civile di Udine e da altrettanti alpini.

Per il ritorno nelle proprie abitazioni in via Pirona 8, gli sgomberati dovranno però attendere l’abitabilità dell’immobile. Cosa che avverrà solamente dopo il cambio dei contatori, danneggiati dalle fiamme, e il successivo allacciamento delle nuove linee elettriche ai 22 appartamenti della palazzina.

Tempi di attesa incerti, dunque, che fanno serpeggiare tra gli sfollati un po’ di malumore. Tra i piú esasperati, i lavoratori e i padri di famiglia con piccoli a carico.

Come riferito dall’assessore Chiara Dazzan, si sta ora valutando soluzioni alternative in caso i lavori agli impianti elettrici si protraggono per più di due giorni. È ora al vaglio lo spostamento dei condomini in un residence o in un albergo.