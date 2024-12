Sfonda la porta del Serd di Udine, poi minaccia un infermiere: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha prima danneggiato la porta del Serd di Udine, poi ha minacciato un infermiere. Il nuovo decreto “salva sanitari” ha permesso alla polizia di arrestare in flagranza differita un 47enne italiano, pregiudicato, che, a suo dire, non gli era stato consentito l’accesso allo studio medico del Centro di trattamento delle dipendenze di via Pozzuolo dove la fidanzata si trovava per una consulenza medica.

Martedì pomeriggio, dopo la segnalazione di un paziente molesto ed aggressivo giunta alla sala operativa della questura, gli agenti della squadra volante hanno raggiunto il Serd e hanno identificato l’uomo.

I poliziotti avevano anche accertato che il 47enne, poco prima, aveva danneggiato il vetro di una porta interna della sala d’attesa, e, dunque, avevano allontanato l’uomo dalla struttura.

Poi hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del Centro di trattamento, appurando che l’uomo aveva più volte minacciato un operatore sanitario colpendo con un calcio e poi con un gomito il vetro superiore di una porta interna della sala d’attesa. Da qui, come previsto dalla legge, è scattato l’arresto entro 48 ore dal fatto.

Si tratterebbe della seconda aggressione avvenuta in pochi giorni al Serd di Udine ai danni di altrettanti sanitari. “La norma a sostegno dei sanitari – ha osservato il direttore generale di Asufc, Denis Caporale – sta dando i suoi primi effetti. In entrambi i casi, da quello che mi risulta, le persone violente erano sotto effetto dell’alcol”.