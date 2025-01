Sfonda la vetrata della pizzeria e ruba l’incasso: arrestato grazie ad un vicino

Approfitta dello spettacolo pirotecnico, durante i festeggiamento di Capodanno, per sfondare il vetro della Salire pizza restaurant, in viale Ungheria a Udine, e rubare il fondo cassa. Un vicino nota la scena e lo fa arrestare in flagranza.

Ha approfittato dello spettacolo pirotecnico della notte di Capodanno per sfondare la vetrata di una pizzeria, in viale Ungheria a Udine, e mettere le mani sul fondo cassa. Ma un vicino ha visto la scena, ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e lo ha fatto arrestare in flagranza.

E’ finito così in manette un 33enne marocchino, residente a Majano ma di fatto senza fissa dimora, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia.

Dopo la segnalazione, gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti in viale Ungheria, al Salire pizza restaurant, notando all’interno del locale un uomo intento a rovistare nel cassetto del registratore di cassa. Vistosi scoperto, ha inizialmente tentato la fuga per poi rintanarsi nel bagno del ristorante. Ma alla fine il 33enne si è arreso. All’interno del bagno, nascosti dietro ad una scopa, i poliziotti hanno trovato due telefoni cellulari, di proprietà dell’esercizio pubblico, che l’uomo aveva poco prima prelevato dal bancone. La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di trovargli addosso il denaro precedentemente prelevato dal registratore, nonché uno smartphone di cui l’uomo non ha fornito giustificazioni sulla provenienza.

A quel punto il cittadino marocchino è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è stato denunciato per ricettazione.

Oggi, in sede di convalida dell’arresto, il gip del tribunale di Udine ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Non solo: gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio, con tanto di allontanamento dal capoluogo friulano e divieto di farvi ritorno per i prossimi quattro anni.