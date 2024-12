Sfreccia con la bici per il centro di Gorizia: arrestato 37enne

Ubriaco, sfrercciava in bici in centro a Gorizia, mettendo in pericolo i pedoni. E quando sono intervenuti i carabinieri ha cercato di fuggire. La polizia di Gorizia, con l’ausilio della polizia locale, ha arrestato un cittadino nigeriano di 37 anni, senza fissa dimora, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, indagandolo inoltre in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, rifiuto di fornire le proprie generalità e per violazioni in materia di immigrazione e del Codice della strada. L’uomo stava pedalando forsennatamente lungo Corso Italia. Quando sono arrivati i carabinieri ha prima cercato di fuggire e poi ha minacciato gli agenti opponendosi violentemente a ogni forma di controllo e identificazione. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma. E’m stato anche avviato il procedimento per la misura del divieto di ritorno nel Comune di Gorizia.