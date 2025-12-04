  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Consalvo alla guida al Porto di Trieste: “Pronto per la sfida”
Traffico di farmaci dopanti nel bodybuilding, perquisizioni a Udine e Trieste
Biometano a Pertegada, esperti a confronto e cittadini in allarme
Sfruttamento della prostituzione, nei guai due cinesi a Trieste
Un Natale di magia a Palmanova Designer Village 
Metalmeccanici: in Gvg il reddito di settore vola oltre il miliardo...
Universiis ottiene la Certificazione per la Parità di Genere
Coldiretti: la floricoltrice di Rivignano Teor Alessandra Pighin premiata a Bruxelles
Gruppo Chiurlo: nuova app con AI per leggere le bollette e...
Cybersecurity, tra nuove regole e responsabilità per le aziende
Cronaca

Sfruttamento della prostituzione, nei guai due cinesi a Trieste

Obbligavano ragazze cinesi a prostituirsi a Trieste: due loro connazionali sono stati individuati dai carabinieri dopo una lunga indagine
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sfruttamento della prostituzione di donne di nazionalità cinese. Con questa accusa sono finiti nei guai due connazionali: un uomo di 55 anni è stato arrestato e una donna della stessa età denunciata a piede libero, al termine dei un’indagine durata mesi e condotta dai carabinieri della Compagnia di Trieste. La prima fase dell’inchiesta, conclusasi durante la scorsa estate, si era concentrata su due centri massaggi in via Flavia e Via San Francesco, dove i Carabinieri avevano raccolto prove schiaccianti documentando l’attività illecita. L’operazione ha portato al sequestro preventivo dei locali usati per far prostituire le donne, di cellulari e di denaro contante ritenuto proventi dell’illecite attività.

Le indagini di polizia giudiziaria, svolte sotto l’attenta direzione del Pubblico Ministero Federico Frezza, hanno dimostrato che i due affittavano gli immobili dove poter far svolgere gli incontri sessuali, pubblicavano su internet annunci  “hot”, gestivano le telefonate e gli incontri oltre al flusso di denaro in entrata.

Le ragazze, trattate al limite dello schiavismo, veniva attratte in Italia con la prospettiva di avere una casa, cibo, comodità ed una certa sicurezza, ma poi veniva loro  chiesto di vendere il proprio corpo ad una serie infinita di clienti.

Durante questa attività è stata anche identificata e “liberata” una donna di nazionalità cinese: grazie ai collaboratori del progetto di accoglienza “Stella Polare”.

