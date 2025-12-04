Sfruttamento della prostituzione, nei guai due cinesi a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sfruttamento della prostituzione di donne di nazionalità cinese. Con questa accusa sono finiti nei guai due connazionali: un uomo di 55 anni è stato arrestato e una donna della stessa età denunciata a piede libero, al termine dei un’indagine durata mesi e condotta dai carabinieri della Compagnia di Trieste. La prima fase dell’inchiesta, conclusasi durante la scorsa estate, si era concentrata su due centri massaggi in via Flavia e Via San Francesco, dove i Carabinieri avevano raccolto prove schiaccianti documentando l’attività illecita. L’operazione ha portato al sequestro preventivo dei locali usati per far prostituire le donne, di cellulari e di denaro contante ritenuto proventi dell’illecite attività.

Le indagini di polizia giudiziaria, svolte sotto l’attenta direzione del Pubblico Ministero Federico Frezza, hanno dimostrato che i due affittavano gli immobili dove poter far svolgere gli incontri sessuali, pubblicavano su internet annunci “hot”, gestivano le telefonate e gli incontri oltre al flusso di denaro in entrata.

Le ragazze, trattate al limite dello schiavismo, veniva attratte in Italia con la prospettiva di avere una casa, cibo, comodità ed una certa sicurezza, ma poi veniva loro chiesto di vendere il proprio corpo ad una serie infinita di clienti.

Durante questa attività è stata anche identificata e “liberata” una donna di nazionalità cinese: grazie ai collaboratori del progetto di accoglienza “Stella Polare”.