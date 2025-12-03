  • Aiello del Friuli
mercoledì 3 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sgomberato il porto vecchio, via 180 migranti
Lo scheletro scoperto a Sagrado è del postino scomparso
Terzo settore e Giornata del Volontariato: «pronti alla sfida della riforma»
“Stellini” di Udine e “Mattei” di Lignano, scuole top in Friuli
Cgil verso lo sciopero generale: domani l’assemblea provinciale a Udine
Telefonata incastra friulano: spariti 70 mila euro
“Sottocorteccia”, a Trieste una serata per capire come cambiano le nostre...
Apu: sospensione cautelare per Anthony Hickey risultato positivo al test antidoping
Auto in fiamme all’alba a Sacile
Fincantieri e Roboze firmano accordi strategici in Bahrein con il cantiere...
Cronaca
Cronaca

Sigillato l'ingresso in alcuni magazzini

Sgomberato il porto vecchio, via 180 migranti

Ics denuncia: show, bisogna intervenire subito
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono circa 180 i migranti che vivevano in Porto vecchio e che le forze dell’ordine hanno radunato e accompagnato in centri di accoglienza fuori regione. Lo sgombero è avvenuto alle prime luci dell’alba, si tratta soprattutto di cittadini nepalesi arrivati attraverso la rotta balcanica alcuni anche più di tre mesi fa. Non trovando posto nei centri di accoglienza avevano trovato sistemazioni di fortuna nei magazzini abbandonati del porto vecchio oggi in parte sigillati.

Tutti i migranti erano comunque in attesa di trovare collocazione e dunque paradossalmente erano contenti dell’attività svolta dalle autorità.

L’assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, plaude all’intervento che «in silenzio riesce a risolvere criticità e dando risposte fattive al territorio e ai cittadini»

Secondo Ics si tratta di una operazione che avviene ciclicamente quando i numeri sono troppo elevati e se ne parla a livello nazionale.

Resta poi il nodo, marginale, di quei soggetti che non vogliono essere inseriti nei circuiti di accoglienza e bivaccano in porto vecchio causando disagi al cantiere per la riqualificazione dell’area.

