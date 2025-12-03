Sgomberato il porto vecchio, via 180 migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono circa 180 i migranti che vivevano in Porto vecchio e che le forze dell’ordine hanno radunato e accompagnato in centri di accoglienza fuori regione. Lo sgombero è avvenuto alle prime luci dell’alba, si tratta soprattutto di cittadini nepalesi arrivati attraverso la rotta balcanica alcuni anche più di tre mesi fa. Non trovando posto nei centri di accoglienza avevano trovato sistemazioni di fortuna nei magazzini abbandonati del porto vecchio oggi in parte sigillati.

Tutti i migranti erano comunque in attesa di trovare collocazione e dunque paradossalmente erano contenti dell’attività svolta dalle autorità.

L’assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, plaude all’intervento che «in silenzio riesce a risolvere criticità e dando risposte fattive al territorio e ai cittadini»

Secondo Ics si tratta di una operazione che avviene ciclicamente quando i numeri sono troppo elevati e se ne parla a livello nazionale.

Resta poi il nodo, marginale, di quei soggetti che non vogliono essere inseriti nei circuiti di accoglienza e bivaccano in porto vecchio causando disagi al cantiere per la riqualificazione dell’area.