Sgomberato Porto Vecchio: 157 richiedenti asilo trasferiti fuori Regione

Centocinquantasette richiedenti asilo, privi di immediate forme di accoglienza, che da tempo bivaccavano nell'area del Porto Vecchio di Trieste, sono stati trasferiti verso centri di accoglienza di destinazione fuori dal Friuli Venezia Giulia.

Quella iniziata stamattina, alle 7.30, è stata un’operazione che, coordinata dalla Prefettura, ha visto impegnato un massiccio numero tra forze dell’ordine, sanitari, volontari e tecnici della protezione civile, operatori della Caritas e dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

L’operazione ha consentito di prendere in carico i richiedenti asilo, privi di immediate forme di accoglienza, che avevano trovato temporanea dimora negli edifici fatiscenti nell’area del Porto Vecchio, dove attualmente sono attivi i cantieri aperti a fronte dell’avvio dei lavori di riqualificazione, e in modo particolare nella zona della pensilina degli autobus.

I migranti sono stati sottoposti a visita medica prima di essere accompagnati sui pullman, predisposti dalla Prefettura, per il raggiungimento delle sedi di destinazione. Ad ognuno sono stati garantiti generi alimentari.

Al termine delle attività, le aree sono state pulite e sanificate.

Per garantire una migliore funzionalità delle operazioni, sul posto sono state inoltre installate tensostrutture, fornite dalla Protezione civile.