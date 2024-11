Sgomberato il Porto Vecchio di Trieste: migranti trasferiti in centri di accoglienza

Alle prime ore di questa mattina, sono iniziate le operazioni di sgombero dei migranti che da mesi occupavano l’area del Porto Vecchio di Trieste, nelle vicinanze della pensilina principale e in alcune strutture abbandonate. L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Trieste, ha coinvolto un ampio dispositivo composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Protezione Civile, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

L’operazione, che fa seguito a quella effettuata lo scorso giugno nell’area del Silos, è stata avviata alle 7:30 e ha visto anche la partecipazione di personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (Asugi), dell’UNHCR e della Caritas. Circa un centinaio di migranti, che vivevano in tende da campeggio, sacchi a pelo e giacigli di fortuna, sono stati sottoposti a controlli documentali e sanitari.

Secondo il comunicato della Prefettura, l’obiettivo è garantire la presa in carico dei richiedenti asilo privi di accoglienza immediata, trasferendoli in centri di accoglienza straordinaria (CAS) situati in altre aree del territorio nazionale. Durante le operazioni, sono state allestite tensostrutture per la gestione dei controlli, mentre la Fondazione Diocesana Caritas Onlus ha provveduto alla distribuzione di pasti ai migranti.