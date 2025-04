GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sgomento a Trieste dove ieri, in pieno giorno, una donna di 89 anni è stata sgozzata in casa, a pochi metri da Piazza Unità, forse durante un tentato furto. La vittima è Isabella Tregnaghi Ailandi, trovata morta nel suo appartamento di via delle Beccherie. Per il delitto è stata fermata una donna, una triestina di 58 anni, indiziata di omicidio volontario e ora in carcere.