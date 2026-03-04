  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
Show delle Scuole di Danza del FVG al Città Fiera

Sabato 7 marzo la terza edizione di Passi Diversi. Presenta il ballerino Samuel Peron. 70 allievi di diverse discipline da tutta la regione, per un appuntamento dedicato alla musica e al movimento
Redazione
Autore: Redazione

Sabato 7 marzo Città Fiera ospita la terza edizione di Passi Diversi, appuntamento dedicato alla danza. Presentatore d’eccezione dell’evento Samuel Peron, amatissimo dal grande pubblico per il suo storico ruolo di maestro nel programma di Rai 1 Ballando con le Stelle.

A partire dalle ore 15.00, il pubblico di Città Fiera potrà assistere a uno spettacolo coinvolgente che vedrà esibirsi oltre 70 allieve e allievi di tutte le età, provenienti da cinque scuole di danza del Friuli-Venezia Giulia. Da Udine e provincia la Scuola di Danza CeronVitality Dance & Fitness e ASD Live & Dance; da Spilimbergo Progetto Danza e Spettacolo; da Trieste IlMetropolitan APS.

Sul palco si alterneranno coreografie che spaziano tra danza classica, moderna, contemporanea, dance, urban e hip hop, in un pomeriggio dove musica e movimento diventano linguaggio universale ed emozione condivisa.

A impreziosire l’evento, la presenza di Samuel Peron, ballerino e insegnante che ha dedicato la sua vita alla danza. Ha iniziato a danzare a soli quattro anni, specializzandosi in diversi stili, dalla danza moderna e contemporanea fino alle latino-americane. Volto storico di Ballando con le Stelle, programma a cui ha preso parte per 18 anni dal 2005, ha partecipato a numerosi show televisivi e ha recitato nel musical La febbre del sabato sera.

Fondatore della Samuel Peron Academy, Peron ha inoltre lavorato come inviato per Rai 1 nei programmi Buongiorno Benessere e Weekly, confermando una carriera poliedrica che unisce spettacolo, formazione e comunicazione.

Passi Diversi si conferma così un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della danza, capace di valorizzare giovani talenti e di portare sul palco l’eccellenza artistica del territorio.

