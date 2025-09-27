Si accascia durante una gara di canottaggio: muore a 51 anni

Un malore ha funestato il Campionato Italiano di Coastal Rowing 2025 svoltosi nello specchio d’acqua antistante il Molo Audace di Trieste. Un atleta di 51 anni, originario di Salò (Brescia), è stato colto da un arresto cardiaco durante la competizione di canottaggio. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e l’uomo è deceduto. L’organizzazione delle gare ha annullato tutte le competizioni che avrebbero dovuto concludersi domani, sempre nelle acque del capoluogo regionale.