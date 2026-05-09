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E' successo a Cormons, l'uomo fermato è un cittadino straniero

Si aggira con coltello a serramanico, denunciato

E' accusato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. E’ l’accusa con cui un cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato fermato dai Carabinieri nel centro di Cormons mentre, assieme ad un’altra persona, era intento ad osservare con insistenza alcune abitazioni private. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dotato di blocco della lama, vietato dalla legge all’esterno del proprio domicilio.Fondamentale per il fermo si è rivelata la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato la presenza dei due soggetti alle forze dell’ordine.

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