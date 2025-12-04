  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  Manama
Cronaca
Il Gip ha accolto la richiesta della legale Chiara Valente

Sì alle perizie psichiatriche sulla mamma che ha ucciso il figlio

Si dovrà stabilire se la donna è in grado di intendere
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Olena Stasiuk è capace di intendere e volere ed è in grado di affrontare il processo? A questa domanda dovrà rispondere lo psichiatra che verrà incaricato dal gip, Francesco Antoni, che dovrà capire se la mamma che a Muggia ha ucciso Giovanni Trame, di 9 anni, sia lucida e presente. La richiesta della perizia in incidente probatorio, quindi alla presenza anche dei tecnici di parte, era stata avanzata dall’avvocato Chiara Valente in occasione dell’interrogatorio di garanzia.

Una perizia era già stata eseguita sulla donna e per la detenzione in attesa di giudizio era stata indicata una struttura sanitaria gestita dalla polizia penitenziaria in pratica in un carcere dotato di una Articolazione per la tutela della salute mentale, struttura diversa da una Rems dove non è presente il personale delle forze dell’ordine ma solo quello sanitario.

