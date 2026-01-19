Si avvicina al bimbo, cane lanciato nel vuoto dal padre: muore dopo 2 ore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È morto dopo due ore di agonia Pepe, un cane meticcio cardiopatico di 12 anni, del peso di circa 4 chili, lanciato da un’altezza di oltre quattro metri. L’episodio sarebbe avvenuto ieri a Udine, nel quartiere Aurora, all’interno di un giardino condominiale.

A raccontare l’accaduto è Davide, figlio della proprietaria. Il cane – ha riferito – non appena accompagnato all’esterno della palazzina, si sarebbe avvicinato a un bambino. Pepe, in quel momento senza guinzaglio, si sarebbe così messo ad annusare il piccolo, senza mostrare segni di aggressività – secondo quanto dichiarato dal figlio della proprietaria. Il padre del bambino, temendo per l’incolumità del figlio, avrebbe quindi sollevato l’animale, per poi lanciarlo verso l’area dei garage situata al piano interrato. Nonostante le cure veterinarie, il cagnolino è morto poco dopo. Questa mattina, la proprietaria ha presentato denuncia alla Questura di Udine per il reato di uccisione di animali, mentre Davide, attraverso i social, ha chiesto aiuto all’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi. Proprio l’animalista ha annunciato una manifestazione di solidarietà che si terrà venerdì 23 gennaio, dalle 11 alle 15, sotto il condominio dove si è verificato l’episodio.