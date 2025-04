GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Prefettura questa mattina si è tenuto anche un incontro preliminare in vista di un grande evento che Udine ospiterà il 13 agosto, la finale di Supercoppa Uefa. In attesa di conoscere le due squadre che si sfideranno, è stato presentato il percorso fin qui compiuto e approvato dai delegati Uefa in diverse visite, come ci ha raccontato il Direttore Generale dell’Udinese Franco Collavino.