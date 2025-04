Si bucano nel cortile delle elementari, chiesti controlli notturni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alcune siringhe usate sono state rinvenute questa mattina all’interno del giardino della scuola primaria Lea D’Orlandi di Udine. Gli aghi sono stati notati ai piedi di una panchina nella grande area verde protetta da una rete metallica.

Saltando il recinto, ignoti tossicodipendenti si sono introdotti nel plesso gettando poi a terra il materiale utilizzato per bucarsi, molto probabilmente con dell’eroina. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per un sopralluogo.

Proprio alle forze dell’ordine, si appella la dirigente dell’Istituto comprensivo III, Rosaria Arfè che chiede più pattugliamenti notturni nella zona della scuola primaria, che dista solo una manciata di metri dalla sede della Regione e dall’ex Macello.

“Ad ogni modo – riferisce la preside dopo essere stata sollecitata anche dalla rappresentante dei genitori – per la sicurezza dei bambini, i nostri due collaboratori scolastici d’ora in avanti andranno a verificare lo stato del giardino prima dell’inizio delle lezioni”. “Ho avvisato della situazione anche i tre assessori competenti, Pirone, Marchiol e Toffano. Ci auguriamo vengano fatti al più presto degli interventi per mettere in sicurezza il giardino scolastico”, conclude la dirigente.