Si cambia, a Udine si cerca un nuovo comandante per la Polizia locale

Il Comune di Udine fra pochi mesi nominerà il nuovo dirigente cui affidare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Polizia. Palazzo d’Aronco è infatti alla ricerca di una guida per quella che una volta veniva definita ‘Municipale’ . L’attuale dirigente, il comandante Eros Del Longo, travolto suo malgrado dalle critiche dopo il caso ‘Multometro’, dovrebbe concludere il suo mandato fra 7 mesi, ovvero al termine della proroga concessa proprio in questi giorni.

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparata, proprio oggi l’amministrazione ha pubblicato sul sito del Comune il bando per individuare il nuovo capo dei vigili urbani del capoluogo friulano. L’incarico durerà tre anni e partirà dal prossimo primo ottobre. Tutti gli aspiranti avranno un mese di tempo per presentare le proprie candidature, che dovranno essere tassativamente consegnate entro il 31 marzo. La scelta dei profili più idonei sarà eseguita da una Commissione, sia valutando i curricula che attraverso una prova orale. La scelta finale, però, spetterà al sindaco.

Nel frattempo, proprio sul caso Multometro, la giunta De Toni ha reso noto che le violazioni accertate lo scorso anno sono state poco più di 24mila, in calo rispetto le 40mila elevate nel 2023 (-38%) e le 43mila del 2022. Gli introiti derivanti da queste sanzioni, inoltre, equivalgono allo 0,5% del bilancio comunale. “Numeri – ha spiegato il sindaco – da cui si evince come il Comune non abbia mai inteso fare cassa”. “Fin da subito – ha proseguito De Toni – abbiamo preso le distanze da documenti di misurazione delle sanzioni, per i quali verranno adottati eventuali provvedimenti disciplinari”.