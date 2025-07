Si cerca un grande abete da abbattere e piazzare a Natale nel centro di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Siamo in piena estate, ma Udine si prepara già alle festività natalizie per non farsi trovare impreparata. Palazzo d’Aronco ha infatti lanciato un appello singolare e mirato: l’amministrazione è alla ricerca di un grande abete da destinare a diventare l’iconico albero natalizio di Piazza Libertà. La pianta ideale dovrebbe però trovarsi in una situazione che la renda “problematica” per il proprietario.

Chiunque possieda un abete rosso o bianco di altezza superiore ai 16 metri, e sia interessato a proporne la donazione, può contattare il Servizio Verde Pubblico del Comune di Udine. Il servizio effettuerà le necessarie valutazioni tecniche e logistiche per verificare l’idoneità dell’albero e la fattibilità del suo ritiro, trasformandolo nel simbolo luminoso del Natale udinese.

L’iniziativa mira a dare una nuova vita ad una pianta che, altrimenti, potrebbe essere abbattuta per altri motivi. Da un lato, inoltre, permetterà al Comune di Udine di ottimizzare i tempi e i costi legati alla ricerca e al trasporto dell’albero. Dall’altro lato, offrirà ai cittadini l’opportunità di risolvere un potenziale disagio, contribuendo al contempo allo spirito natalizio della città.