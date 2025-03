Si chiude a Trieste la 4° edizione di Uniti per la sicurezza stradale

Portare il mondo della sicurezza stradale tra le persone, non solo giovani, per ricordare i rischi di una guida distratta o pericolosa. Full Sport Car chiuderà domani a Trieste la quarta edizione di Uniti per la sicurezza stradale, iniziativa avviata a ottobre a Udine e che ha fatto tappa a Gorizia e Pordenone. Questa mattina il via agli eventi al centro commerciale Torri d’Europa, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alla Sicurezza Fabio Scoccimarro e dei vertici di Polizia, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Prefettura e Ufficio scolastico Regionale.

Massimiliano Bertocci, promotore dell’iniziativa, si è detto soddisfatto di aver portato anche nel capoluogo giuliano le intere iniziative della manifestazioni. Oltre all’esposizione della Lamborghini della polizia e dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale anche la possibilità di fare dei mini corsi di guida sicura sulle auto e, per i più piccoli, sulle bici.

Scoccimarro nel suo intervento ha posto l’accento sull’importanza di «educare prima per evitare poi si sanzionare. Questo è un messaggio che diamo, il secondo è imparare a guidare bene auto, moto e tutti i mezzi perché anche i corsi di guida sicura sono propedeutici, negli anni fino anche a una certa età, la sicurezza di guidare con una certa tranquillità».

Pietro Ostuni, questore di Trieste, ha ricordato l’impegno della Stradale nei controlli sul territorio aggiungendo che «questa è una iniziativa importante e fondamentale visto che la sicurezza stradale per noi la sicurezza stradale è uno degli asset strategici della nostra attività perché con al sicurezza stradale si salvaguardia il nostro bene primario: la nostra vita»