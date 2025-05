Sì del sindaco e dell’assessore, festa a Pradamano e Fagagna

GUARDA IL VIDEO. Un’unione civile particolare ha animato questo pomeriggio Pradamano, con il sindaco Enrico Mossenta che ha unito il proprio cammino con quello dell’assessora alle Pari opportunità del Comune di Fagagna, Francesca Da Pozzo. A celebrare la cerimonia è stato il sindaco di Fagagna, Daniele Chiarvesio, oggi impegnato – con fascia tricolore – in una trasferta felice e attesa.

Le celebrazioni si sono tenute nella Sala Consiliare del Municipio di Pradamano e prevedono dei festeggiamenti del tutto anomali per la serata: i novelli sposi, infatti, anche per contenere i numerosi invitati, hanno approfittato della sagra allestita nel centro del paese per festeggiare insieme ospiti alla comunità.