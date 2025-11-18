“Si è visto che che pasta è fatta la gente del Friuli”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Qui ci sono persone che hanno perso pezzi della loro vita e questo dobbiamo tenerlo in considerazione per l’impegno che, come istituzioni, dobbiamo metterci”. Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga, che ha compiuto un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo di domenica notte – Versa e Brazzano – assieme all’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, al sindaco di Romans D’Isonzo Michele Calligaris e al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “La cosa che voglio sottolineare – ha aggiunto il massimo esponente della Giunta regionale – è che, sia a Versa sia a Cormons, abbiamo visto di che pasta è fatta la gente di questa regione: si è rimboccata le maniche ed è intervenuta immediatamente”. Fedriga, dopo aver ringraziato tutti coloro che si sono operati nelle operazioni della prima ora, ha rimarcato come ci sia stato un intervento massivo, grazie anche alla Protezione civile FVG e a tanti cittadini che si sono messi a disposizione, “dimostrando quale sia lo spirito che rappresenta la nostra regione”. Come ha affermato il governatore, l’obiettivo è far entrare le persone nelle proprie abitazioni il prima possibile, ed è quello che faremo. “Domani aumenteremo le squadre e avremo ulteriori supporti da altre regioni, così da procedere prima alla pulizia delle case private e poi delle aree pubbliche, garantendo ovviamente la sicurezza necessaria per permettere il rientro”. “Stiamo lavorando insieme al Corpo dei vigili del fuoco – ha concluso – per garantire tutto questo e ridurre al massimo i tempi”.