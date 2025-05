Si fa prestare l’auto dall’anziano e non la restituisce, condannato per truffa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha chiesto all’anziano compaesano l’automobile in prestito, ma non glie l’ha mai restituita. Il Tribunale di Udine ha condannato Matteo Mattuissi, 32 anni di Pagnacco, a un anno e 4 mesi di reclusione per appropriazione indebita e truffa. Il giudice Emanuele Lazzaro ha concesso all’uomo la sospensione della pena, condizionata al pagamento di un risarcimento di 8mila euro. Il prestito risale al 2021, quando il giovane ha chiesto a un suo conoscente di 83 anni la vettura per andare a visitare la nonna. Poi, nonostante le richieste del proprietario difeso dall’avvocato Francesco Bertoli, non l’ha restituita. Non solo. Secondo il capo d’imputazione ha anche domandato alla vittima somme di denaro per la riparazione e la manutenzione del mezzo, appropriandosene. L’anziano è rientrato in possesso dell’automobile solo un anno e mezzo dopo, quando le forze dell’ordine, chiamate per un litigio con la compagna, l’ha vista nelle pertinenze dell’abitazione del 32enne e glie l’hanno riconsegnata. “Come mio costume – ha commentato il difensore, l’avvocato Giovanni Stellato – non ritengo opportuno entrare nel merito, valuterò l’appello”, conclude.