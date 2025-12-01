Si fece intestare un camper pagato con assegno scoperto, condannata per truffa

Il giudice Emanuele Lazzaro del Tribunale di Udine ha condannato una donna di 56 anni della Bergamasca a un anno e sei mesi di reclusione per una truffa a danno di un uomo di Tolmezzo.

Un suo complice rispose a un’inserzione su un sito di annunci e acquistò il camper messo in vendita dalla vittima per 43mila euro pagandolo con un assegno circolare falso.

Dopo averlo ritirato, il complice fece il passaggio di proprietà intestando il veicolo alla donna. Il giudice ha condannato la 56enne anche a risarcire il tolmezzino con 45mila euro.