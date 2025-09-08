Si fingono carabinieri e derubano una 91enne: arrestati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Facendosi passare per carabinieri, sono entrati in casa della vittima, una donna di 91 anni costretta a letto, e si sono impossessati di tutti i suoi gioielli. Non sapevano, però, di essere tenuti d’occhio dai veri militari dell’Arma, che li hanno arrestati poco dopo il colpo. A finire in manette con l’accusa di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento due uomini residenti a Napoli, di 22 e 23 anni.

E’ accaduto giovedì scorso a Cervignano. L’anziana ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere, il quale le ha comunicato che la sua autovettura era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria e che era necessario controllare i suoi gioielli. Per disfarsi della badante straniera, il finto militare ha chiesto alla donna di portare alla stazione più vicina i documenti dell’automobile. Poi il 23enne è entrato nell’abitazione, si è fatto dire dove erano custoditi i preziosi – decine di anelli, ciondoli, orecchini e bracciali in oro e argento -, li ha presi ed è uscito con la refurtiva. Infine la fuga con il complice, senza patente, che lo aspettava in auto.

Ad attenderli, però, c’erano i carabinieri del Nor di Udine, che li hanno fermati e recuperato il bottino. I militari, infatti, erano stati allertati dai colleghi della Compagnia Bergamo, che controllavano i truffatori fin dal giorno precedente, quando avevano pernottato in un albergo a Mestre assieme a un terzo complice, denunciato a piede libero.

Il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto per i due giovani la custodia cautelare in carcere.