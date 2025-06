Un operaio di 60 anni, di Gemona, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. E’ rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi alla Geoflange di Andreuzza di Buja. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è stato colpito al petto mentre stava utilizzando un tornio.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Osoppo, lo Psal dell’Azienda sanitaria.