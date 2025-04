Si innalza l’Isonzo, pescatore salvato dai Vigili del Fuoco

Resta intrappolato su un isolotto a causa dell’innalzamento del livello dell’Isonzo dovuto all’apertura della diga di Salcano, ma viene salvato in tempo dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco prima di essere trascinato via dalle acque. E’ successo ieri sera poco dopo le 20 tra Gradisca e Sagrado all’altezza della frazione di Poggio Terza Armata. Protagonista un pescatore rimasto sorpreso dall’ingrossamento del fiume mentre si trovava nel letto dell’Isonzo. Fortunatamente con lui aveva il telefonino, grazie al quale ha potuto chiamare i soccorsi nel momento in cui si è reso conto che non sarebbe riuscito autonomamente a raggiungere una delle due sponde da solo. La Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso, presenti anche Carabinieri, automedica e la Croce Verde goriziana, entrambe provenienti da Gradisca d’Isonzo. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a raggiungere l’uomo e portarlo in salvo senza alcuna conseguenza.