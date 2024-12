Si lancia all’inseguimento dei ladri, incidente per l’auto dei carabinieri

La Gazzella dei carabinieri è rimasta coinvolta ieri sera, alle 21.30, in un incidente stradale avvenuto in via Verdi ad Azzano Decimo. I militari del Radiomobile di Pordenone avevano intercettato un’auto sospetta, con a bordo probabilmente una banda di ladri che da settimane sta colpendo il territorio con una serie di furti.

E’ iniziato quindi un inseguimento con la Gazzella – una Alfa Romeo Giulia – che però è andata a scontrarsi con una Toyota Yaris condotta da una 31enne che, secondo quanto ricostruito, avrebbe inavvertitamente tagliato la strada all’auto dei carabinieri che la stavano sorpassando.

Nella carambola, la vettura di servizio dell’Arma è finita contro una macchina in sosta. Mentre la donna è rimasta illesa, i militari sono rimasti lievemente feriti.