Si oppone all’esproprio: denunciato per interruzione di servizio

Si è opposto all’esproprio una porzione di marciapiede, di sua proprietà, necessaria per la realizzazione di una rotonda. Un 63enne albanese ha così preso una scala e una corda e li ha piazzati dove, di lì a poco, la ditta incaricata dei lavori avrebbe dovuto operare.

Fallito ogni tentativo bonario di far desistere l’uomo da quell’atteggiamento, oggi pomeriggio è stato chiesto, a Collalto di Tarcento, l’intervento dei carabinieri. I militari hanno denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio.