Si perde nella nebbia, cacciatore salvato da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Si perde a causa della nebbia nella zona di Casera Teglara, nel territorio comunale di Preone, intorno a quota 1550 metri: lo salvano nella notte Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Protagonista della disavventura a lieto fine un cacciatore residente in zona, che a causa della scarsa visibilità nel tardo pomeriggio di ieri aveva perso l’orientamento chiamando un amico per avvisarlo della situazione da cui non riusciva a smuoversi: è quest’ultimo che ha chiamato il Nue112 per avviare le ricerche.

Si sono così alzati in volo elisoccorso regionale e elicottero dei vigili del Fuoco proveniente da Venezia, ma la nebbia ha costretto entrambi a desistere. Pertanto si sono mosse le squadre di terra che, partendo dalla casera, lo hanno raggiunto in circa due ore di cammino, verso le 20.30.

La persona si trovava fuori dal sentiero in un punto molto impervio ed è stata assicurata con le corde per scendere da dove si trovava. Le operazioni di recupero dell’uomo si sono concluse attorno a mezzanotte.